Более 2 млн человек вовлечены в обналичивание похищенных мошенниками денег

Более 2 млн человек принимают участие в обналичивании денежных средств, похищенных мошенниками. Это аферисты из кол-центров, «дропы», предоставляющие свои банковские карты для вывода денег, а также курьеры, которые приезжают к обманутым гражданам, чтобы забрать у них деньги.

Такие данные в интервью изданию «Аргументы и факты» озвучил заместитель начальника следственного департамента МВД генерал-майор юстиции Данил Филиппов.

Он сообщил, что в 2024 году жертвами киберпреступников стали 344 тыс. человек. В основном это граждане в возрасте от 25 до 44 лет, проживающие в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край.

Ранее сообщалось о том, что мошенники стали вызывать россиян для участия в коллегии присяжных заседателей.