Количество пострадавших при ЧП с вагоном в Ленобласти выросло вдвое

Стало известно об увеличении пострадавших на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области. После обрушения пола, по данным Mash, в больницу обратились 15 человек.

Изначально было известно о семи пострадавших, включая режиссера Карена Геворкяна. Он провалился вместе с остальной командой под вагон, но отделался испугом. Однако 15 человек, включая детей из массовки, обратились за медпомощью.

Причиной обрушения могли стать ненадежные крепления, которые не были рассчитаны на слишком большие тяжести. Однако эту версию еще проверят.

Ранее сообщалось, что часть пострадавших при обрушении пола вагона в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии.