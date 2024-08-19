Более 20 подмосковных МКД получили кадастровые номера в прошлом месяце

Двадцать два многоквартирных дома (МКД) поставили на кадастровый учет в Подмосковье в июле, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь жилого фонда, получившего кадастровые номера в прошлом месяце, превысила четыреста тысяч квадратных метров. Жильем обеспечены около шести тысяч семей.

Так, на кадастр поставили многоквартирные дома в Щелково, Одинцово, Сергиевом Посаде, Красногорске, Дмитрове, Богородском и Ленинском округах, уточнили в ведомстве.

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