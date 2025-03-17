Более 20 семей в Рязанской области получили средства на новое жилье в рамках госпрограммы

Работникам АПК и соцсферы, проживающим в сельской местности Рязанской области, вручили свидетельства о предоставлении соцвыплаты на строительство или приобретении жилья. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что господдержку получили 26 семей, из них пять многодетных семей. Общая сумма выплат составила почти 100 млн рублей, включая два миллиона рублей – из федерального бюджета и 93 млн рублей – из регионального. Средний размер соцвыплаты составил 3,6 млн рублей.

Отмечается, что среди получателей 22 сотрудника агропромышленных предприятий и четыре работника социальной сферы. На соцвыплаты семьи могут в течение года приобрести готовое жилье или в течение двух лет построить дом.

Уточняется, что в рамках реализации госпрограммы по обеспечению жильем с 2014 года в Рязанской области получили соцвыплату на строительство (приобретение) жилья и улучшили свои жилищные условия свыше 700 семей.

Ранее сообщалось, что свыше десяти тысяч медработников Подмосковья получили компенсацию аренды жилья.