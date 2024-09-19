Свыше десяти тысяч медработников Подмосковья получили компенсацию аренды жилья

Более 12 тысяч медицинских работников Подмосковья, у которых нет своего жилья, получают компенсацию за аренду съемного в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Компенсация аренды жилья — одна из самых востребованных мер соцподдержки медработников у нас в регионе. Стать участниками программы могут как действующие, так и новые сотрудники», — отметила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что супружеские пары медработников, участвующие в программе, могут получать до 30 тысяч рублей. Поддержку могут получить специалисты, которые работают на полную ставку в учреждении, подведомственном областному Минздраву, и у которых нет в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также денежного возмещения за найм жилья от администраций округов. Подать заявление для участия в программе можно на региональном портале госуслуг. Узнать подробности о мерах других поддержки в регионе можно здесь.

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