Более 20 туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в Египте

Не менее 20 российских туристов пострадали в автоаварии с автобусом в Египте, сообщает Cairo 24 со ссылкой на источник.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел на трассе Суэц-Каир. Сейчас на месте работают полицейские и медики.

Информация о погибших и другие подробности автоаварии не приводятся.

Ранее сообщалось, что в московском районе Марьино водитель едва не загорелся на собственном скутере во время движения. Инцидент произошел на улице Перерва. Водитель еле успел спрыгнуть на ходу, но благодаря этому и не получил ожоги. Сам легкий мопед спасти не удалось.