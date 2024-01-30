Более 20 тысяч подростков устроились на временную работу в Подмосковье за год

Свыше двадцати тысяч подростков устроились на временную работу в Подмосковье в прошлом году, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

Как уточнил председатель комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, более 12,5 тысячи подростков работали в период летних каникул. Средняя заработная плата составила 18,2 тысячи рублей, это на 2,2 тысячи больше, чем годом ранее.

«Дополнительно к зарплате каждому подростку, трудоустроенному при содействии службы занятости, из бюджета Московской области выделяются средства на материальную поддержку — она составляет 2 250 рублей в месяц», — отметил депутат Мособлдумы.

Чаще всего несовершеннолетние откликались на вакансии подсобных рабочих, рабочих зеленого хозяйства и по благоустройству.

Голубев напомнил, что госуслугу по временному трудоустройству подростки старше четырнадцати лет могут получить на сайте «Работа России». Для этого требуется наличие письменного согласия одного из родителей.

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