Более 20 тысяч заявлений за первые сутки поступило от подмосковный родителей на запись в первый класс

В Подмосковье накануне стартовала онлайн-запись в школу. Так, за первые сутки электронной услугой воспользовались порядка двадцать тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Примечательно, что запись в школу является одной из самых популярных весенних услуг на региональном портале. Большинство заявлений поступают в первые дни после начала приемной кампании, так как места распределяются по очереди подачи заявлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье действует «бесшовная» регистрация детей из детского сада в школу.