Более 20 тыс. жителей Латвии хотят переехать в Россию
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Среди жителей Латвии наблюдается рост интереса к России. Участием в механизмах переселения в РФ уже заинтересовались более 20 тыс. латвийцев. Об этом в интервью РИА Новости сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.
По его словам, еще несколько лет назад переездом в Россию интересовались всего несколько тысяч жителей республики.
Дипломат также отметил, что во многом интерес латвийцев обусловлен действием в России указа о переезде иностранцев, разделяющих традиционные ценности.
Ранее сообщалось о том, что МВД Латвии предложило ограничить доступ россиян к критической инфраструктуре.