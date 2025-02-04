Более 20 тыс. жителей Латвии хотят переехать в Россию

Среди жителей Латвии наблюдается рост интереса к России. Участием в механизмах переселения в РФ уже заинтересовались более 20 тыс. латвийцев. Об этом в интервью РИА Новости сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

По его словам, еще несколько лет назад переездом в Россию интересовались всего несколько тысяч жителей республики.

Дипломат также отметил, что во многом интерес латвийцев обусловлен действием в России указа о переезде иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

Ранее сообщалось о том, что МВД Латвии предложило ограничить доступ россиян к критической инфраструктуре.