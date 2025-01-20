МВД Латвии предложило ограничить доступ россиян к критической инфраструктуре

Россиянам и белорусам могут запретить доступ к объектам в Латвии, которые принадлежат к сфере критически важной инфраструктуры. Об этом сообщило издание Delfi.

Гражданам РФ и РБ могут запретить становиться собственниками, управляющими либо бенефициарами тех зданий, которые относятся к перечню критической инфраструктуры. В него входят учреждения здравоохранения, ведомства по обеспечению безопасности, по сохранению благополучия людей и так далее. Сюда же относятся и объекты, исполняющие важные общественные функции. МВД Латвии предложило поправки, по которым российским и белорусским гражданам откажут в доступе к владению, а также в работе с такими зданиями и ведомствами.

Ранее стало известно, что НАТО приступило к закупке ракет Marks 3, с помощью которых планируется блокировать выход России из пределов Финского залива. Альянс хочет крайне затруднить действие российского Военно-морского флота в Балтийском море.