Более 200 пряников упаковали и отправили бойцам на передовую из подмосковной Власихи

В библиотеке «Компас» в подмосковной Власихе прошел мастер-класс по росписи имбирных пряников, которые после отправили бойцам на передовую.

Желающих поучаствовать в творческом процессе под руководством культорганизатора, пряничного мастера Ольги Митиль ждали кулечки с яркой глазурью и заранее приготовленные пряники. Среди гостей библиотеки в этот день были семьи участников специальной военной операции, дети и волонтеры пункта плетения маскировочных сетей.

Так, на пряниках появлялись разноцветные композиции с российским триколором, узоры и добрые пожелания воинам Власихи.

Накануне губернатор Андрей Воробьев поручил организовать бесплатный отдых в летних лагерях для детей участников специальной военной операции.