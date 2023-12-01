Более 23 тысяч человек записали своих питомцев в Подмосковье к ветеринару онлайн
Фото: [Unsplash]
С прошлого года уже более двадцати трех тысяч человек воспользовались возможностью записаться на прием к ветеринарному врачу через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
На сегодняшний день в пятьдесят три клиники государственной ветслужбы Подмосковья можно записать своего любимца на прием к ветеринарному врачу, не выходя из дома. При этом в большинстве случаев ветеринарная помощь требуется кошкам, собакам и хорькам.
Отмечается, что самые популярные манипуляции: вакцинация, стерилизация или кастрация животного.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал привлекать сотрудников в сферу агропромышленного комплекса с помощью льготной ипотеки.