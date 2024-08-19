Почти триста человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

Более 250 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю, они получили новые квартиры или компенсации. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселен 252 человека, жителям 16 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость», — говорится в сообщении.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности в регионе было расселено 115 аварийных жилых помещений общей площадью более 4,8 тысячи квадратных метров. Аварийные дома были расположены в городских округах Шатура, Солнечногорск, Ступино, Электросталь и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.