Более 250 тыс. россиян получили помощь в реализации жилищных прав

Об этом со ссылкой на федерального омбудсмена Татьяну Москалькову сообщает РИА Новости.

По итогам 2024 года более 250 тысяч россиян получили помощь уполномоченного по правам человека в РФ и государственных органов в реализации жилищных прав.

По ее словам, в прошлом году она получила более четырех тысяч обращений, связанных с признанием права собственности на жилье, содержания и эксплуатации МКД, расселения домов, находящихся в аварийном состоянии, предоставления жилья детям-сиротам и представителям льготных категорий граждан.

Москалькова отметил, что уже давно требует решения проблема обеспечения жильем инвалидов, чьи дома и квартиры признаны непригодными для жизни. Она предложила разработать специальный механизм для этой категории граждан и отказаться от необходимости подтверждения статуса малоимущих в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось о том, что около 1,3 млрд руб. поступило в бюджет округов Подмосковья от аренды и продажи недвижимости в январе.