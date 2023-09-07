Более 26 тысяч льготных ипотечных кредитов по программам с господдержкой выдали в Подмосковье с января

Более 26 тысяч льготных ипотечных кредитов по программам с господдержкой выдали в Подмосковье с начала года. Об этом говорится в сообщении регионального парламента.

В Мособлдуме отметили, что российское правительство увеличило лимиты выдачи ипотеки по программам с государственной поддержкой. К примеру, лимит по льготной ипотеке на новостройки увеличился с четырех с половиной до пяти триллионов рублей. Лимит по ипотеке для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, вырос с 240 до 500 миллиардов рублей.

Как отметил председатель парламента области Игорь Брынцалов, в Подмосковье льготные ипотечные программы востребованы у жителей. С января в регионе выдали свыше 26 тысяч льготных ипотечных кредитов на более чем 150 миллиардов рублей.

«При этом на прошлой неделе для ИТ-специалистов были отменены требования к зарплате для заемщиков до 36 лет», – добавил Брынцалов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе выдали сертификаты на жилье 57 молодым ученым и специалистам.