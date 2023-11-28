Более 2,8 тысячи молодых медицинских специалистов получают доплату в Подмосковье

В Подмосковье более 2,8 тысячи молодых медицинских специалистов получают доплату, сообщили в областном Минздраве. Речь идет о врачах и среднем медперсонале, которые недавно окончили учебу и трудоустроились в учреждения региона.

В ведомстве отметили, что с сентября текущего года размер доплаты был увеличен до пятнадцати тысяч рублей для врачей и до семи тысяч рублей для среднего медперсонала.

Стать получателем меры поддержки могут специалисты, которые устроились на работу в учреждения здравоохранения Подмосковья в течение года после окончания учебы. Доплата поступает раз в месяц в течение трех лет.

«Подмосковье заинтересовано в привлечении медицинских специалистов — как опытных медработников, так и молодых кадров», – отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в области продолжают модернизировать стационары.