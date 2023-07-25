Более 2,8 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали за неделю в Подмосковье

Свыше 2,8 тысячи автомобилей эвакуировали с подмосковных улиц за минувшую неделю. Транспортные средства были припаркованы с нарушениями.

В пресс-службе областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры отметили, что на прошлой неделе было эвакуировано на пятьсот машин меньше, чем в предыдущие семь дней.

Как напомнили в ведомстве, узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно самостоятельно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения и по телефону 8-800-444-58-34.

Автомобилистов призвали соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду транспорта экстренных служб. В Минтрансе Подмосковья напомнили, что нельзя оставлять машины на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах, на трамвайных путях, в тоннеле, втором ряду, а также в зоне действия запрещающих знаков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал власти подмосковных муниципалитетов уделять внимание запросам жителей на новые автобусные остановки.