Более 30 км новых линий наружного освещения обустраивают сейчас в Подмосковье

В Подмосковье продолжается строительство линий наружного освещения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в настоящее время дорожники обустраивают больше 30 км новых линий из планируемых 35 км. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся на двадцати одном участке дорог в десяти городских округах. В Щелкове работы уже завершаются на 5 участках Фряновского шоссе: вблизи малых населенных пунктов Литвиново, Каблуково, Огуднево и Мосальское. В дальнейшем здесь подключат 5 км новых линий освещения.

«Вскоре планируется приступить к строительству новых линий освещения на участке Быковского шоссе в Люберцах и участке Можайского шоссе в деревне Кожухово Можайского округа», — сообщил глава ведомства Алексей Гержик.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вопросы национальной и миграционной политики в России обсудили в Люберцах.