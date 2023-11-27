Более 30 млн рублей выплатили подмосковным инвалидам на покупку средств для реабилитации

В Подмосковье более 31,5 миллиона рублей выплатили инвалидам на покупку средств для реабилитации. Так, данной выплатой воспользовались более дух тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития региона.

Услуга предоставляется проактивно. Инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется уже заранее предзаполненное заявление, в котором просто необходимо проверить свои данные и дать согласие на обработку данных. После чего деньги поступят на счет заявителя.

Глава ведомства Людмила Болатаева напомнила, что выплата предоставляется для приобретения изделий, таких как медицинская кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье, ступенька, стул для ванны и другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работы по очистке дорог региона от снега не останавливаются ни на минуту.