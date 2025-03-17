Более 30 тыс. украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

За последние три года в Швейцарии лишились статуса беженцев более 30 тыс. жителей Украины. Такое заявление в социальной сети Х сделал швейцарский Государственный секретариат по миграции.

Тем украинцам, которые пытались найти приют в Швейцарии, предоставлялся статус S. Согласно ему беженцы получали право на работу, страховку, свободное перемещение по стране, а также возможность воссоединиться со своими семьями. С начала 2022 года, согласно миграционному ведомству, такого статуса были лишены почти треть из тех жителей Украины, кто его получил изначально.

«68 254 человека с действующим статусом S. Статус S закончился для 30 918 человек», — привели статистику представители секретариата.

По правилам, которые начали действовать в Швейцарии с конца прошлого года, статус беженцев в стране получают только те жители Украины, которые выезжают с неподконтрольных Киеву территорий, а также из регионов, где ведутся боевые действия.

Ранее западная пресса сообщала, что на территории Швейцарии велись неофициальные переговоры между представителями России и США. Они начались сразу после победы на выборах Дональда Трампа. Люди, которые общались между собой, не являлись государственными служащими, но в то же время у них был опыт дипломатической работы.