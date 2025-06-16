Более 30 заводов РФ поддержали использование топлива, созданного из отходов

В России активно продвигается концепция производства топливных ресурсов из мусора, направленная на двукратное уменьшение объемов захоронений к 2030 году. Свыше тридцати промышленных предприятий выразили заинтересованность во внедрении данной технологии. Катализатором развития этого направления послужила отраслевая инициатива, разработанная при участии Российского экологического оператора и утвержденная правительством в конце 2022 года под названием «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022–2030 годы».

Как сообщает пресс-служба ППК РЭО, в рамках указанной программы эксперты, совместно с Министерством промышленности и торговли и представителями регионов, провели анализ возможностей применения RDF-топлива в цементной и металлургической отраслях. Три десятка цементных заводов и одно предприятие металлургии заявили о своей готовности заменить традиционное топливо альтернативным, определив ключевые проекты и производственные площадки. Акцентируется внимание на том, что технология переработки отходов в топливо обладает значительным потенциалом для достижения целей национального проекта «Экологическое благополучие» за счет снижения объемов отходов, направляемых на захоронение.

RDF-топливо, представляющее собой энергию, производимую из отходов, образующихся в жилых домах, промышленных зонах и коммерческих структурах, является многообещающим источником энергии. Его изготовление подразумевает процессы дробления, сортировки, обезвоживания и, если необходимо, прессования отходов. Посредством пиролиза и газификации это топливо может быть преобразовано в синтетические виды топлива для энергогенерации, сырье для химической промышленности, удобрения и другие продукты.

Ожидается, что к 2030 году RDF-фракция, очищенная от инертных составляющих, будет доступна на всех сортировочных комплексах в российских регионах и сможет служить основой для пиролиза и газификации. Развитие данных технологий не требует импортного оборудования, поскольку производство реакторов и специализированного энергетического оборудования возможно на отечественных заводах.

Перспективные направления применения альтернативного топлива включают топливно-энергетический комплекс (объекты генерации тепла и электроэнергии), жилищно-коммунальное хозяйство (муниципальные котельные). В будущем предполагается использование и других видов отходов в качестве альтернативного топлива: отходы деревообрабатывающей промышленности, осадок сточных вод, автомобильные шины, железнодорожные шпалы, промышленные отходы, масла, лаки, краски и органические растворители.

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