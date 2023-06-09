Свыше трехсот экскурсионных поездок запланированы для участников «Активного долголетия» из Подмосковья на лето

Этим летом для участников проекта «Активное Долголетие» в рамках дополнительных выездов подготовили более 300 экскурсионных поездок, сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что в эту среду в регионе стартовала летняя программа экскурсий. Выезды осуществляются на брендированном автобусе, который отвечает всем требованиям комфорта граждан, в сопровождении профессионального гида-экскурсовода.

Экскурсии будут проводиться по значимым местам Подмосковья, в дополнение к действующим 36 маршрутам по региону в региональном Минкульттуризме разработали 14 новых маршрутов. Например, теперь в программу включены музей-заповедник «Архангельское», музей-заповедник П. И. Чайковского и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что доплаты для пенсии ввели в регионе для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.