Более 300 школ и детсадов появились в Подмосковье за 5 лет по Народной программе

В Подмосковье в рамках Народной программы «Единой России» за пять лет построили более 300 школ и детсадов на 170 тыс. мест, а также капитально отремонтировали около 350 подобных объектов.

В числе новых учреждений — детский сад на 140 мест в ЖК «Опалиха О3» в Красногорске. Как отметил глава округа, секретарь местного отделения партии Дмитрий Волков, в новом детсаду предусмотрено шесть групп для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возрастов, а также две ясельные группы. В учреждении работают воспитатели, логопеды, психологи, музыкальные руководители и инструкторы по физкультуре.

Также капитально ремонтируется детсад №5 в микрорайоне Купавна. Ход работ проверили председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 25%. Садик откроется осенью.

Игорь Брынцалов сообщил, что в этом году в области приведут в порядок около 50 дошкольных учреждений.

«Капремонт социальных учреждений, прежде всего объектов образования — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». Всего в Московской области за пять лет по наказам жителей привели в порядок 342 образовательных учреждения, 97 из них — детские сады», - сказал он.

Обновленный детсад скоро откроется и в Люберцах на Коммунистической улице. Открыть его планируется к сентябрю. Ход работ проверили депутаты «Единой России» вместе с родителями.

«В здании 1968 года постройки идет масштабная модернизация. Обновляется все, включая пищеблоки и внутренние помещения. Уже ведутся штукатурные работы, монтаж систем отопления, утепление фасада и подготовка полов. Мы видим, что подрядчик держит хороший темп», — сообщила депутат Мособлдумы от «Единой России» Лидия Антонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта в школе №1 Каширы.