Более 3,4 тысячи автомобилей эвакуировали с подмосковных улиц за неделю

В ведомстве напомнили, что транспортное средство может быть эвакуировано в том числе при остановке или стоянке в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходных переходах, остановках, в тоннелях, на трамвайных путях и во втором ряду.

Водителей призвали уважать всех участников дорожного движения и не препятствовать проезду экстренных служб.

Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения и по телефону 8-800-444-58-34.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в Московской области отремонтировали почти две тысячи километров дорог.