Более 375 тыс. гектаров леса горит в Якутии

В Якутии зафиксировано 30 лесных пожаров на общей площади 375 тыс. га, сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

В МЧС отметили, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Верхневилюйском, Верхоянском, Абыйском, Олекминском и Вилюйском районах.

При этом пожарным удалось ликвидировать 14 пожаров на площади около 17,7 тыс. га и локализовать 10 возгораний на общей площади более 155,8 тыс. га. В тушении были задействованы 876 человек и 75 единиц техники.

На сегодняшний день три пожара активны недалеко от населенных пунктов. Так, в 8 км от села Миляке Сунтарского района горит лес на площади в 2,28 тыс. га, в 7,5 км от села Кобяй в Кобяйском районе локализовано возгорание на площади в 5 га, а в 9,5 км от села Оргет лес горит на площади в 115 га.

Ранее сообщалось, что из села Оргет в Якутии переселили детей и пожилых людей из-за лесного пожара.