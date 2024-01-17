Более 40 детей отравились в петербургской школе

В одном из учебных заведений Санкт-Петербурга произошло массовое заражение кишечной инфекцией, сообщает RT со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

Инцидент случился в учреждении Адмиралтейского района города. По предварительным данным, на недомогание пожаловались 43 человека. Большинство из них — школьники. Полагают, что всему виной кишечная инфекция, распространившаяся по школе.

Госпитализация никому не потребовалась: все заболевшие на амбулаторном лечении.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, в школе начали санитарно-эпидемиологические расследования. Специалисты найдут очаг заражения и выяснят, с чего началась серьезная проблема. Практика показывает, что обычно такие вспышки происходят из-за нарушений в столовых. Поставщика питания и других ответственных лиц также подвергнут проверке.

После «инфекционного ЧП» в школе проведут комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее врач рассказал россиянам, как выяснить, что в голове обосновались паразиты.