Более 40% граждан Молдавии проголосовали за евроинтеграцию

ЦИК Молдавии опубликовал предварительные результаты референдума по вступлению страны в ЕС после 20,55% протоколов.

Предварительно жители Молдавии больше выступают за то, чтобы Республика стала частью Евросоюза. Об этом можно судить по первым результатам после обработки почти 21% протокола. Центризбирком отмечает, что 41,3 % избирателей выбрали вариант вхождения в ЕС.

Однако это еще не итоги референдума. Полные цифры будут уточняться по мере обработки оставшихся бюллетеней. К тому же, ЦИК еще предстоит разобраться с нарушениями и жалобами. Их насчитывается не меньше 146-ти.

Также одновременно с референдумом прошли выборы президента Молдавии. Пока после первичной обработки бюллетеней лидирует Майя Санду, действующий президент.

Ранее сообщалось, что ЦИК признал референдум и выборы в Молдавии состоявшимися.