«Более 40 тысяч эпизодов»: мигранты стали чаще нарушать закон в России

МВД подвело криминальные итоги 2025 года, и статистика оказалась неоднозначной. В то время как общее число преступлений в России пошло на спад, один из показателей упрямо пополз вверх. Речь идет о правонарушениях, совершенных иностранными гражданами.

Согласно данным ведомства, с которыми ознакомились журналисты, за 2025 год приезжие совершили на 6,5% больше преступлений, чем годом ранее. Общее количество таких эпизодов перевалило за 41 тыс. Подавляющее большинство, а именно почти 35 тыс. преступлений, приходится на граждан стран СНГ.

При этом в общем зачете криминальная ситуация в России улучшилась. Всего за прошлый год правоохранители зарегистрировали около 1,8 млн преступлений. Это на 7,3% меньше, чем в 2024-м. Однако спокойнее стало далеко не везде.

Список регионов, где преступность, напротив, выросла, оказался небольшим, но пестрым. В него попали республики Саха (Якутия), Ингушетия и Тыва, а также Ярославская и Тюменская области.

Что касается структуры преступности, то здесь без сюрпризов. Самым популярным видом криминала в России по-прежнему остаются кражи. МВД насчитало 454 тыс. таких случаев. Правда, воровать стали немного меньше: количество краж сократилось на 46 тыс. по сравнению с предыдущим годом. Почти 6 тыс. из общего числа эпизодов связаны с хищением грузов и транспортных средств.

