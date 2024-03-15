Более 40 тысяч окопных свечей для солдат СВО изготовили учащиеся Подмосковья с начала года

Учащиеся школ и колледжей принимают участие в патриотической акции «Огонь поддержки», в рамках которой с начала этого года было изготовлено уже более сорока двух тысяч окопных свечей для солдат специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Школьники и студенты колледжей и техникумов под руководством своих педагогов и наставников в свободное от учебы время изготавливают окопные свечи, которые можно использовать не только для освещения помещений, но и для разогревания еды в полевых условиях, обогрева.

«Важно, что школьники и студенты чтут память прошлого и ценят героизм своих соотечественников! Ведь именно мероприятия такого рода являются фундаментом патриотического воспитания и патриотизма», — отметил Региональный координатор Всероссийских проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Московской области Святослав Громов.

Отмечается, что ребята осознают значимость этого предмета, для чего он нужен, а главное какую пользу они принесут солдатам.