Сотрудники лесной охраны Подмосковья возбудили свыше четырехсот административных дел за навалы мусора

Почти 600 сотрудников лесной охраны совместно с администрацией горкругов и общественными лесными инспекторами весной проводили рейды, направленные на выявление несанкционированных навалов мусора в региональных лесах. За этот период в рамках «Антимусорного рейда» одни смогли возбудить более 400 административных дел за данное нарушение, сообщили в областном Комлесхозе.

По словам зампреда регионального Правительства Георгия Филимонова, который курирует комитет, по данным делам удалось составить уже 105 протоколов о правонарушениях. В отношении остальных — ведется расследование. Он также отметил, больше всего нарушений выявили в Истринском лесничестве.

Ранее сообщалось, что в лесничествах региона начали лесоводственные уходы. Работы по лесоводственному уходу проведут на площади свыше десяти тысяч гектаров.