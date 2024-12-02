Более 400 малышей родилось в Рязанском областном перинатальном центре в ноябре
Фото: [Медиасток.рф]
В минувшем месяце в Рязанском областном перинатальном центре родилось более 400 малышей. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что среди новорожденных число девочек на три малыша превышает число мальчиков. Кроме того, в ноябре также родились две пары двойняшек.
Отмечается, что вес самого маленького новорожденного составил 950 г, наиболее крупного – 4 710 граммов.
Ранее сообщалось, что в Видновском перинатальном центре родился ребенок под «ангельским» номером.