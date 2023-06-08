Почти пять тысяч детей-спортсменов из Подмосковья прошли обследование в НИКИ детства с начала года

В этом году обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства Подмосковья прошли более 4,5 тысячи юных спортсменов из Подмосковья. Об этом сообщили в областном Минздраве. Это на тысячу детей больше, чем в прошлом году.

«Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм. В Центре спортивной медицины ребята сдают анализы и проходят диагностик», — рассказала директор института Нисо Одинаева.

В центре ребят осматривают 12 медработников, включая педиатра, хирурга, дерматолога и других специалистов. Если требуется дополнительная консультация других врачей, ее также проводят в медучреждении. После завершения диагностики спортсменам выдают заключение о том, что они допущены к тренировкам и соревнованиям. Один из пациентов — футболист поделился, что такой формат обследований является удобным и быстрым, поскольку позволяет не отрываться от тренировок и учебы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье — второй регион в России по численности населения.