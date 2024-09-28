Более 4,5 тыс. нарушений требований безопасности выявили на АЗС в Дагестане

На автозаправочных станциях в Дагестане в ходе проверок обнаружили более 4,5 тыс. нарушений требований безопасности. Об этом сообщает министерство энергетики и тарифов республики.

В общей сложности на территории республики зарегистрировано 678 АЗС. По итогам рейдов было сформировано 315 материалов, в том числе 149 исковых заявлений прокуратуры о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, сообщает ТАСС.

Самыми распространенными нарушениями являются установка резервуаров без проекта, отсутствие сигнализаторов загазованности и неправильное размещение площадок для слива газа.

Информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру республики, УФНС по региону и Государственную инспекцию труда в Дагестане.

Ранее сообщалось о том, что режим ЧС ввели в Карабудахкентском районе Дагестана после взрыва на заправке.