Режим ЧС ввели в Карабудахкентском районе Дагестана после взрыва на заправке

После взрыва заправки в Карабудахкентском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается в телеграм-канале местных властей.

Данное решение было принято в ходе заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе.

Режим ЧС действует в селе Агачаул с 23:00 27 сентября до особого распоряжения.

Напомним, что вечером 27 сентября на АЗС, расположенной вдоль федеральной дороги, проходящей по территории Карабудахкентского района, произошел взрыв, в результате которого пострадало 15 человек.

На месте происшествия вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. Под завалами могут находиться люди.

Ранее сообщалось о том, что из столовой взорвавшейся в Махачкале заправки спасли 14 человек.