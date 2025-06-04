Более 480 детей родилось в Рязани в мае

В Рязани в минувшем месяце родилось свыше 480 малышей. Об этом сообщает издание 7info.

Уточняется, что в Рязанском перинатальном центре в мае родилось более 380 малышей, из которых 200 девочек и более 180 мальчиков. Кроме того, родилось девять двоен. Самая крохотная малышка родилась с весом 930 г, а наиболее весомым оказался мальчик 4330 г. Также в роддоме № 2 в прошедшем месяце родилось почти сто малышей. Из них более 50 мальчиков и 47 девочек.

Отмечается, что с начала года в перинатальном центре на свет появились почти 1,9 тыс. малышей, из которых почти 960 мальчиков, и около 940 девочек.

Ранее сообщалось, что в Балашихе врачи помогли родиться ребенку с пятикратным обвитием пуповиной.