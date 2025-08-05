Более 50 человек оказались на больничной койке из-за влажных салфеток

В Великобритании зафиксирована вспышка инфекций, вызванных влажными салфетками трех известных производителей. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Daily Mail.

Как выяснилось, продукция, маркированная как «экологичная и стерильная», содержала опасные бактерии Burkholderia stabilis. По данным зарубежного портала, уже 51 человек обратился за медицинской помощью с характерными симптомами после использования этих гигиенических средств. Многим потребовалась госпитализация.

Отмечается, что особую опасность бактерии представляют для людей с ослабленным иммунитетом. Заражение может произойти не только при контакте с кожей, но и при использовании салфеток для подготовки медицинских процедур в домашних условиях. Основные симптомы инфицирования включают озноб, лихорадку, а также покраснение и отек в области обработанных ран.

Ранее сообщалось, что россиянин чудом выжил после укуса особо ядовитой змеи.