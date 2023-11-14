Более 50 маршрутов до станций МЦД-3 действуют в Люберцах

Пятьдесят шесть автобусных маршрутов, следующих до станций МЦД-3, действуют в Люберцах. Об этом говорится в сообщении подмосковного Минтранса.

Из города можно доехать до шести станций третьего диаметра — это «Люберцы», «Ухтомская», «Панки», «Томилино», «Красково» и «Малаховка».

Сразу сорок три маршрута следуют до станции «Люберцы» из Северной и Южной частей города, микрорайонов «Красная горка» и «Зенино», деревень Марусино и Мотяково.

На десяти маршрутах можно добраться до станции «Малаховка», на пяти — до «Томилино».

Полный список автобусных маршрутов представлен на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по повышению качества транспортного обслуживания в регионе.