Более 500 многодетных семей обеспечили землей в Подмосковье за первый квартал этого года

В Подмосковье одной из льгот для многодетных семей является бесплатное предоставление земельных участков. Только за первый квартал текущего года земельные участки получили 535 многодетных семей в 40 городских округах. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Примечательно, что для предоставления участков многодетным в этом году также передали более 280 гектаров областной земли пяти городским округам — Клин, Воскресенск, Чехов, Раменский и ЗАТО Восход. Отмечается, что за три месяца этого года обеспечили землей наибольшее количество многодетных семей следующие муниципалитеты: Подольск, Люберцы, Истра, а также Солнечногорск.

Многодетная семья Додуновых из Дмитровского городского округа получила земельный участок в прошлом году в деревне Пешково. В настоящее время воспитывают троих детей.

«К земельному участку уже имеется подъезд. Сразу же мы поставили забор, парник, где выращиваем помидоры, получили адрес земельного участка, поставили вагончик, провели свет. А полноценно строиться планируем в этом году», — рассказала Мария Додунова.

Всего же, с момента вступления в действие Закона об обеспечении многодетных семей земельными участками, землю получили уже более 36 тысяч семей.

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