Более 5,2 тысячи добровольцев подписали контракты в пункте отбора на военную службу в Балашихе

Свыше 5,2 тысячи человек подписали контракты с министерством обороны России в центре отбора на военную службу в Балашихе, сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Центр подготовки контрактников работает на Восточном шоссе с апреля этого года. Он был создан по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В Московском областном пункте отбора можно пройти все этапы подготовки, в том числе медкомиссию, а также оформить документы, открыть счет в банке, получить консультацию юриста и справки о полагающихся льготах и выплатах. Кроме того, все кандидаты на службу по контракту проходят первичное обучение.

Как рассказал начальник учебно-тренировочного комплекса с позывным «Гром», в пункт отбора в Балашихе приезжают добровольцы в возрасте от двадцати до шестидесяти лет из разных регионов страны.

«У всех (добровольцев. — прим. ред.) большой потенциал, есть желание служить и учиться — овладеть необходимыми навыками и умениями. И они успешно с этим справляются», — отметил он.

Получить дополнительную информацию о работе Центра отбора на военную службу по контракту можно по телефону 8-495-77-77, на сайте и в чат-боте. Также вопросы можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с общественниками тему реабилитации бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации.