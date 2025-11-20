Более 5,5 тысячи машин, изъятых у нетрезвых водителей, направлены в зону СВО

Значительное количество конфискованных автомобилей было передано для использования в зоне проведения специальной военной операции. Согласно данным Генпрокуратуры РФ, за последние два с половиной года туда поступило свыше 5,5 тыс. единиц транспорта.

Общая статистика ведомства показывает, что за этот период у граждан, повторно управлявших автомобилем в состоянии опьянения, было изъято более 33 тыс. машин. Помимо отправки в зону СВО, 146 автомобилей были направлены на развитие новых регионов страны, а еще 19 единиц техники переданы в распоряжение МЧС.

В Генпрокуратуре также отметили положительную динамику в борьбе с пьянством за рулем. По итогам 2024 года количество зафиксированных случаев вождения в нетрезвом виде сократилось на 15%.

Ранее сообщалось, что житель Чувашии получил 12 лет колонии-поселения за пьяное ДТП с двумя погибшими.