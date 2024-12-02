Более 6 тыс. человек посетили праздник зимы в округе Пушкинский

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В Пушкино и Ивантеевке в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» открылись катки с искусственным льдом.

В честь начала зимы в населенных пунктах округа провели праздничные мероприятия. На сцене творческие коллективы муниципалитета продемонстрировали яркие номера. А площадь перед сценой в Пушкино превратилась в бал-маскарад. Сказочные герои в блестящих нарядах показали гостям мероприятия волшебное представление.

Традиционно дед Мороз и Снегурочка вместе с детьми под аплодисменты присутствующих зажгли огни на главных городских новогодних елках.

Всего торжества посетили порядка 6 тыс. человек. Они активно принимали участие в празднике. Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех горожан с наступающим Новым 2025 годом.

«Благодарю всех за прекрасное настроение и добрые эмоции!» — написал в своем телеграм-канале Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Ранее сообщалось, что праздник в честь начала зимы в Красноармейске закончился лазерным шоу.