Праздник в честь начала зимы в Красноармейске закончился лазерным шоу

На Центральной площади собралось много жителей и гостей округа, которые принимали участие в праздничных мероприятиях. Они водили хороводы и с радостью следили за происходящим торжеством. Возле елки, наряженной блестящими украшениями, гостей радостно встречали Дед Мороз со Снегурочкой.

Дома культуры города подготовили анимационную программу. Гости много танцевали и весело проводили время. В завершении состоялось лазерное шоу.

Городской округ Пушкинский постепенно подготавливался к предстоящим праздникам. В населенных пунктах муниципалитета устанавливали елки и конструкции, которые в вечернее время суток переливаются яркими огнями. Принятые меры направлены на то, чтобы у горожан в преддверии Нового года создавалось веселое настроение.

Ранее сообщалось, что установленная на Центральной площади Красноармейска елка достигает 12 метров.