Более 60% россиян высказались за введение четырехдневной рабочей недели

Согласно результатам исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, большинство опрошенных (61%) выразили уверенность в том, что сокращение рабочей недели положительно повлияет на их эмоциональное состояние, снизив уровень стресса. Результаты замера общественного мнения приводит RT.

В исследовании отдельно подчеркивается, что в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю 45% опрошенных планируют увеличить время, проводимое с семьей и близкими. 16% займутся своими увлечениями и самосовершенствованием, а 14% сосредоточатся на поддержании здоровья и занятиях спортом. 16% рассматривают возможность найти дополнительную работу или источник дохода. Оставшиеся 9% предпочли акцентировать на других вариантах.

«Однако 21% считает, что ничего не изменится, а 11% ожидают сложного переходного периода. Лишь 7% признались, что их настроение ухудшится, так как они любят работать», — говорится в исследовании.

В общем и целом 45% опрошенных положительно относятся к идее перехода на четырехдневную рабочую неделю и уже давно ждут этого.

В исследовании, организованном медиахолдингом Rambler&Co, участвовали более 75 тыс. пользователей интернета.

«Однако 27% отрицают такую возможность и считают, что это негативно скажется на экономике, а 21% уверен, что вопрос надо ставить не про количество дней, а про количество часов работы в них. Еще 7% участников опроса сохраняют нейтральную позицию», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что Госдума отказалась сокращать рабочую неделю для женщин с двумя детьми.