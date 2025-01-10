Госдума отказалась сокращать рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект группы депутатов от фракции ЛДПР о сокращении рабочей недели для женщин, воспитывающих двоих и более детей, сообщил РИА Новости глава комитета и соавтор законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР).

По мнению членов комитета, реализация данного законопроекта приведет к тому, что у работодателей будут возникать дискриминационные идеи.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне. Депутаты хотели включить его в ТК РФ под статьей 263.2, согласно которой женщины получат право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере.

По мнению авторов инициативы, если документ будет принят, то женщины получат дополнительный час свободного времени в неделю, что даст им возможность больше времени уделять семье.

Ранее сообщалось о том, что более 2 тыс. многодетных семей в Подмосковье получили землю в этом году.