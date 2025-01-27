Более 60 тыс. жителей Сунжи остались без света из-за пожара

На подстанции «Слепцовская 35» в Сунже вспыхнул пожар. В результате ЧП несколько десятков тысяч человек остались без света. Об этом в своем телеграм-канале сообщает администрация города.

К настоящему моменту пожарные ликвидировали возгорание. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, на подстанции загорелся масляный радиатор. Без электроэнергии сидят более 62 тыс. горожан.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове поражена электроподстанция «Павловская» после прилета БПЛА, в городе перебои со светом.