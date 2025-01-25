В Харькове поражена электроподстанция «Павловская» после прилета БПЛА, в городе перебои со светом

В Харькове поражена электроподстанция «Павловская», передает телеграм-канал «Направленец по Украине». Все это стало следствием налета российских дронов в субботу, 25 января.

Сообщается, что в результате удара был полностью уничтожен распределительный трансформатор. В настоящее время в Харькове наблюдаются серьезные перебои со светом.\

Произошедшее подтверждает в своем аккаунте в соцсетях и военкор Юрий Котенок.

«В Харькове пожар после прилета беспилотника по объекту энергетики, сообщают о перебоях со светом», — написал он.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.