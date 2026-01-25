Более 600 лыжников вышли на старт в Дубровицком лесу в Подольске

Спортивные традиции Подольска получили яркое продолжение в последние дни года. На лыжной трассе в Дубровицком лесу состоялась 41-я по счету «Подольская лыжня», посвященная памяти легендарных местных тренеров.

В этом году на старт вышло рекордное число участников — более 600 человек, среди которых были как четырехлетние спортсмены, так и лыжники старше 79 лет.

Практическая польза подобного масштабного мероприятия выходит далеко за рамки спортивных результатов. Во-первых, оно служит живым уроком преемственности поколений и сохранения локальной истории. Более 40 лет подряд старты посвящаются наставникам, создававшим спортивную славу города, — Нине Федоровой, Виктору Сафронову и Александру Ефимову. Минута молчания и аплодисменты перед стартом — это важный ритуал, формирующий уважение к наследию и корням.

Во-вторых, событие демонстрирует эффективную модель популяризации здорового образа жизни, доступную для людей любого возраста и уровня подготовки. Наличие разных дистанций — от 500 метров для малышей до 5 километров для опытных лыжников — позволяет участвовать всей семьей, как это сделала семья Честнейшиных.

Организация мероприятия, включающая работу полевой кухни с горячей кашей и чаем, создает особую, почти домашнюю атмосферу единства и взаимной поддержки. Это превращает спортивный праздник в значимое социальное событие, укрепляющее локальное сообщество.

