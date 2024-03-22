Более 6,5 тысячи жилых домов войдут в состав нового кластера ИЖС «Максимиха» в Подмосковье

Градостроительный совет Московской области одобрил концепцию нового кластера индивидуального жилищного строительства «Максимиха» в городском округе Домодедово. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Ожидается, что в рамках комплексного развития территории на 668 га группа «Самолет» возведет 790 тысяч квадратных метров жилья, это около 6585 индивидуальных жилых домов. Реализация запланирована в несколько этапов. Полностью завершить весь проект планируется в 2032 году.

Новый загородный кластер представляет собой огороженную территорию с единым архитектурным стилем, благоустройством, внутренней транспортной сетью, пешеходными и велодорожками, собственной управляющей компанией, круглосуточной охраной.

Примечательно, что социнфраструктура кластера будет представлена несколькими детскими садами суммарно на 1160 мест, школой на 2400 мест и поликлиникой, рассчитанной на 320 посещений в смену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что четыре путепровода возле станций МЦД откроют в Подмосковье в этом году.