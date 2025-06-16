Более 70 женщин и детей погибли в результате трех атак Ирана по Израилю

В результате массированных атак Израиля на Иран погибли более 70 женщин и детей. Об этом сообщил представитель МИД страны Исмаил Багаи.

Он отметил, что Израиль, выступая в роли агрессора, лишь делает вид, что наносит точечные удары и не атакует жилые районы. В результате трех атак Израиля на Иран погибли более 70 женщин и детей, сказал Багаи.

По его словам, 10 из 20 детей, до сих пор находятся под завалами.

Израиль целенаправленно атакует женщин и детей, написал Багаи на своей странице в соцсети Х, добавив, что «это варварство у них в привычке».

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о поддержке Путина в его стремлении положить конец конфронтации Израиля с Ираном.