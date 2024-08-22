Более 700 семьям в Рязанской области направили маткапитал на обучение детей с начала года

С начала текущего года в Рязанской области одобрено более 700 заявлений о распоряжении средствами маткапитала на образование детей. Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что на оплату данных услуг было направлено более 50 млн рублей.

Отмечается, что распорядиться средствами на детсад или обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, на которого получен сертификат.

Добавляется, что подать заявление о распоряжении средствами маткапитала можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также лично в МФЦ.

Ранее депутат Светлана Бессараб пояснила изменения условий применения маткапитала в этом году.